İkizler Haftalık Burç Yorumu / 11 Ekim – 17 Ekim 2021

11 Ekim – 17 Ekim 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Eğlenceli, konuşkan (hatta biraz fazla) esprili insanlardır. Zihinleri çok aktif çalışır, çok düşünür ve değişkendir.

Gezmeyi çok sever. Sosyaldir, yeniliklere kolay adapte olduğundan kimi zaman dengesiz olarak nitelendirilebilir. Flörtçüdür ve aşkta kolay kolay bağlanamayabilir. Monotonluktan kaçar ve tez canlıdır. Özgürlüğüne önem verir, konuşurken konudan konuya atlayabilir. Zaman zaman maymun iştahlı ve karar vermekte güçlük çeker. Psikolojik rahatsızlıklar, endişe ve kuruntulu zihin yapısına dikkat etmelidir. Görme bozuklukları yaşanabilir. Arkadaş canlısı ve aşırı sosyal olabilir, çok fazla işe girişip sonra hepsinden sıkılabilir.