İkizler Haftalık Burç Yorumu / 11 Nisan – 17 Nisan 2022

11 Nisan – 17 Nisan 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Kavuşum kariyer alanında sürpriz başlangıçları hayatınıza getirebilir. Terfi, zam, prim, pozisyon değişimleri yeni kazanç kapıları açılabilir. Yeni bir kariyer başlayabilir.

Önemli anlaşma, sözleşmeler yapabilirsiniz. Eğitim amaçlı yurtdışı seyahatler öne çıkabilir. Kimileri için süregelen mesleki konularda sorunlar çıkabilir, yol ayrımları yaşanabilir. Ticari ilişkilerde dikkat etmeli. Kariyer ve aile arasındaki dengeyi doğru kurmalısınız. Duygusal ilişkilerde dengesiz ve zorlu bir dönem olabilir. Çaba ve sorumlulukla başarı sağlanacaktır.