İkizler Haftalık Burç Yorumu / 11 Temmuz – 17 Temmuz 2022
11 Temmuz - 17 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
13 Temmuz itibariyle ay sonuna kadar para, finans konularını öne çıkartacak. Gelir giderinizi, bütçenizi gözden geçirmeli, harcamalarınızı doğru planlamalısınız.
Banka ödemeleri, kredi çekmek ya da başvuruları, nafaka, miras, sigorta, vergi, yatırım konularında yeni girişimlerde bulunabilir, ya da beklentileriniz varsa elinize geçebilir. Eşinizin kaynakları, ortak kazançlarınızla ilgili gündemler hızlanabilir. Uzak çevrelerle ilgili konular, yeni çevrelere girmek, medya, teknoloji, ticaret alanlarında destekleneceksiniz.