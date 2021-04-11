İkizler Haftalık Burç Yorumu / 12 – 18 Nisan 2021

Yeniay, geleceğinizle ilgili yeni hedefleri gündeme getirirken, yeni projelere adım atmak konusunda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Toplantı, sunum, yeni eğitimler gibi başlangıçlar önümüzdeki 15 gün gündeme gelebilir. Motivasyonunuz yükseliyor. Kendinize inanın ve güvenin. Yeni iş başvuruları, yeni iş görüşmeleri yapabilirsiniz. Sosyal çevrede yeni tanışmalar, özel hayatınızda yeni başlangıçlar, size yardım ve fırsat getirecek insanlar yaşamınıza gelebilir. Ticaret, hukuk, yabancılarla ilgili konularınız varsa girişimlerde bulunabilirsiniz.