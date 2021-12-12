İkizler Haftalık Burç Yorumu / 13 Aralık – 19 Aralık 2021

13 Aralık – 19 Aralık haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs retrosu maddi konular, ortak kazançlar konusunda aksaklıkları meydana getirebilir. Geçmiş ödemelerle, beklenmedik harcamalarla karşılaşabilirsiniz.

Kredi, vergi, nafaka, banka konularında problemler, gecikmeler yaşanırken; diğer yandan kimileri için bu alanlarda toparlanmalar yaşanabilir. Aile, varsa ortağınızla bütçeniz konusunda aksaklıklar yaşanabilir. Borçtan uzak kalın, borç almayın, vermeyin, yeni bir kredi çekmeyin. İş yaptığınız kişilerle güven sorunları yaşanabilir, alım satım konularında temkinli olun. Üreme organları, psikolojik sorunlar, ameliyatlar gündeme gelebilir.