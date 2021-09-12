İkizler Haftalık Burç Yorumu / 13 Eylül – 19 Eylül 2021

13 Eylül – 19 Eylül 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs Akrep yolculuğu meslek hayatınız, iş ortamınız, çalışma arkadaşlarınızı ön plana çıkartırken, arkanızdan çevrilen gizli kapaklı işlerle yüzleştirebilir.

İş başvuruları, günlük hayatın düzeni, sağlık konuları öne çıkarken, üreme organlarıyla ilgili bazı hassasiyetler yaşayabilirsiniz. 6. evinizden geçen Venüs karbonhidrat ve şekere düşkünlük verir, iştahınız açılabilir. Zaman zaman tembellik yapmak isteyebilirsiniz.