İkizler Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022
13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Dolunay ilişkiler alanınızı aydınlatırken, birlikteliğinizle ilgili önemli kararlar alabilir, evlenebilir, birlikteliğinizi ciddiyete taşıyabilirsiniz. Kimileriniz anne baba olmaya karar verebilir.
Evliyseniz eşinizin işi ve yaşamıyla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Kimileri için hızlı ayrılık kararları, yol ayrımları ortaya çıkabilir. Daha önce yapmış olduğunuz girişimlerin meyvelerini toplayabilirsiniz. Bazı ortaklık başlangıçları ya da bitişleri, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, iş birlikleri önümüzdeki 15 gün gündeminizde yer alacaktır.