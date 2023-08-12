İkizler Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023

14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeniay, bir ticari girişim, satış, pazarlama alanında yenilik ya da arzu ettiğiniz bir projenin gelişimini ortaya çıkartabilir. Arzu ettiğiniz desteği yakın çevrenizden alabilir, iş çevrenizle fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Yeni bir eğitim gündeme gelebilir.

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün retroya başlaması bazı aksilikleri ve sürpriz durumları karşınıza getirebilir. Hiç gündemde olmayan bir iş seyahati ya da kısa yolculuk yapabilirsiniz. Kardeşler, akrabalar, onların hayatını ilgilendiren konularda beklenmedik gelişmeler, başlangıçlar yaşanabilir. İlişkilerinizde istikrarlı sonuçlar alabilirsiniz, bazı anlaşmazlıklar çözülebilir. Günlük planlarda değişkenlik olabilir. Kimileriniz yeni bir iş arayışına girebilir. Sosyal medya, reklam gibi alanlarda yeni atılımlarda bulunabilir, yeni iş bağlantıları geliştirebilirsiniz.