İkizler Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

14 Mart – 20 Mart 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Başak Dolunayı ev, yuva, kariyer hedeflerinizle ilgili önemli yapılanmaya işaret ediyor.

Taşınabilir, yer, ev, değişimlerine yönelmek isteyebilir, geleceğinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Gayrimenkul alım satım, ebeveynlerinizle ilgili ortak mülk konuları gündeme gelebilir. Yeni ticari planlamalar yaparken, bazı belirsizlikler yaşayabilirsiniz. Ödemeler, borçlar, finansal konularda yapılandırmalar ortaya çıkabilir. Eğitim, yurtdışı konularında ani gelişmeler yaşanırken, aile büyüklerinin sağlığıyla ilgili temalar öne çıkabilir.