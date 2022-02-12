İkizler Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022

14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeni fikirler, yeni bilgiler, meslek hayatınızda hareketlenme, iletişim trafiğinin artacağı bir 15 gün.

Geçmişte yapmış olduğunuz iş başvurularından geri dönüşler alabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Eğitimler alanınız destekleniyor. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Anlaşmalar, sözleşmeler, ticaret alanı hareketlenecektir. Kardeş, yakın akraba ve komşularınızla ilgili gündemler yaşanabilir. Kısa seyahate çıkabilirsiniz. Yurtdışı konularınız varsa tamamlanma yaşanabilir, yeni bir projeye başlayabilirsiniz.