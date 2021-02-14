İkizler Haftalık Burç Yorumu / 15-21 Şubat 2021

Medya, iletişim, eğitim, yabancılar, uluslararası konularda sürprizli yenilikler söz konusu.

Parasal olarak birtakım imkânlarla karşılaşabilirsiniz. Geleceğe yönelik riskli değil sorumluluklarınızı belirleyip sağlam girişimler yapmalısınız. Çevrenizle yüzleşmeler, geçmiş konularla yüzleşmek özellikle de Merkür retrosu devam ediyorken içsel gelişiminiz açısından fayda sağlayacaktır. Bazı gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bilinçaltınız hareketleniyor. Öfkeli davranışlardan kaçınmaya çalışın. Hukuksal konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.