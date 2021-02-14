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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 15-21 Şubat 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 15-21 Şubat 2021

15-21 Şubat 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
14 Şubat 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 15-21 Şubat 2021

Medya, iletişim, eğitim, yabancılar, uluslararası konularda sürprizli yenilikler söz konusu.

Parasal olarak birtakım imkânlarla karşılaşabilirsiniz. Geleceğe yönelik riskli değil sorumluluklarınızı belirleyip sağlam girişimler yapmalısınız. Çevrenizle yüzleşmeler, geçmiş konularla yüzleşmek özellikle de Merkür retrosu devam ediyorken içsel gelişiminiz açısından fayda sağlayacaktır. Bazı gizli düşmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Bilinçaltınız hareketleniyor. Öfkeli davranışlardan kaçınmaya çalışın. Hukuksal konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Satrün – Uranüs karesi: Ben eski ben değilim
11 Şubat Kova Yeniayı: Değişim dalgası
31 Ocak – 21 Şubat Merkür Retrosu: Beni anlamadın ya ben ona yanıyorum