İkizler Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023
16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mars burcunuzda gerileyerek 29 Ekim 2022 tarihinden itibaren sizi oldukça zorladı, kiminiz sağlığınızla, kiminiz ilişkilerle, kiminiz maddi zorluklarla epey sınandı.
Yönetici gezegeniniz Merkür'de retro seyrini bitiriyor. Artık yorucu dönem yavaş yavaş sona eriyor. Eğitimler, yurtdışı bağlantılı konular öne çıkarken, sosyal medya, kişisel gelişim, yabancı dil, akademik eğitimler alanında şanslı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Motivasyonunuz yükseliyor. Uluslararası konular, yurtdışı ticaret, yurtdışında yaşamak gibi alanlarda yeni adımlar atabilirsiniz.