İkizler Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022
16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ay tutulması ve Ay düğümleri yıl boyu sağlık konularına vurgu yapacak. Kronik sağlık sorunlarınız tetiklenebilir. Rutin kontrollerinizi yaptırın, şikâyetiniz varsa ertelemeyin, tedavi yoluna gidin.
Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirebilir, spora başlayabilir, bedeninize özen gösterebilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmalısınız. Genel rutinlerde bazı aksaklıklar, iletişim sorunları yaşanabilir. İş değişikliği, çalışma şeklinizde değişimler meydana gelebilir. Psikolojik olarak içe dönüş, takıntılar, endişeler artabilir. Çeşitli yüzleşmeler yaşanabilir. Manevi çalışmalardan şifa sağlayabilirsiniz.