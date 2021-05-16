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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

17 – 23 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
16 Mayıs 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Jüpiter'in 14 Mayıs- 28 Temmuz'daki kısa zamanlı Balık burcu yolculuğu toplumsal statünüzde ve mesleğinizde öne çıkma zamanı.

Kariyerde yeni iş görüşmeleri, iş fırsatları, teklifler gündeme gelebilir. Hayatınızdaki otorite figüründeki kişilerden destek ve yardım alabilirsiniz. Yeni eğitim fırsatları, yurtdışı çevrelerinden ya da yurtdışındaki işlerinizde yenilikler meydana gelebilir. Kimileriniz için evlilik kararları ya da ebeveyn olma kararları gündeme gelebilir. Kadersel imkanlarla karşılaşırken fırsatları iyi değerlendirin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası