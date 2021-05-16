İkizler Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Jüpiter'in 14 Mayıs- 28 Temmuz'daki kısa zamanlı Balık burcu yolculuğu toplumsal statünüzde ve mesleğinizde öne çıkma zamanı.

Kariyerde yeni iş görüşmeleri, iş fırsatları, teklifler gündeme gelebilir. Hayatınızdaki otorite figüründeki kişilerden destek ve yardım alabilirsiniz. Yeni eğitim fırsatları, yurtdışı çevrelerinden ya da yurtdışındaki işlerinizde yenilikler meydana gelebilir. Kimileriniz için evlilik kararları ya da ebeveyn olma kararları gündeme gelebilir. Kadersel imkanlarla karşılaşırken fırsatları iyi değerlendirin.