İkizler Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay'ın ışığı para evinizi aydınlatacak. Maddi konularla ilgili bazı aksilikler, gelirinizde eksiklikler, ihtiyaçlarınızın artışıyla birlikte bunların karşılanmasındaki kaygıları hissedebilirsiniz.

Bu dönem uzun vadeli bir borca girmemeye özen gösterin. Kredi başvurusu, vergi yapılandırması gibi konularda başvuru yaptıysanız bunun nihayete ermesi mümkün olabilir. Harcamalarınız da bu dönem artabilir. Nafaka, tazminat, miras beklentiniz varsa bazı aksaklıklar, gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Riskli adımlardan kaçınmalı, güvenle ilerlemeye odaklanmalısınız. Yeni yatırımlardan kaçının.