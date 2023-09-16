İkizler Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023

18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ev, aile, yuva, kariyer ve bunların arasındaki denge önümüzdeki 10 gün boyunca etkili. Ebeveynlerinizle ilgili konular, aileyle ortaklaşa alınacak kararlar, bir gayrimenkulün satılması, alınması değerlendirilmesi ya da kiralanması gündeme gelebilir.

Yönetici gezegeniniz Merkür yeniayla birlikte retrosunu sonlandırıyor, ev arayışına girebilir, bulabilir, taşınabilir, yer, şehir değiştirebilirsiniz. Evliyseniz statünüzü ilgilendiren yeni kararlar verebilirsiniz. İyi gitmeyen bir birlikteliği sonlandırabilir, boşanmak için adım atabilir ya da bekarsanız evlenmeye, evliyseniz ebeveyn olmaya karar verebilirsiniz. Neptün etkisiyle 19 Eylül sonrası kesin kararlar vermeniz daha uygun olacaktır.