İkizler Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

18 Ekim – 24 Ekim 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aşk hayatınız, çocuklarınız, ön planda. Yalnızsanız yeni bir aşka yelken açabilirsiniz.

Bu problemli devam eden bir ilişkiniz varsa özgürleşmek adına ilişkiyi bitirme kararı almanıza da neden olabilir. Kimilerine sürpriz hamilelik haberleri gündeme gelebilir. Finansal anlamda harcamalara, riskli hareketlere karşı temkinli olun. Arkadaşlık ilişkilerinizde, gruplar ve sosyal çevrenizde güç savaşları, bazı kopuşlar ya da anlaşmazlıklar yaşanabilir.