İkizler Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Aşk hayatınızla ilgili yeni kararlar, istediğiniz ve beklediğiniz bir ilişkinin başlaması gibi netleşmeler yaşanabilir.

Romantik bir dönem. Eşinizle çocuk sahibi olmaya karar verebilir, hamilelik haberi alabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onların hayatı, geleceği, iş ve evlilik teması gündeme gelebilir. Çalışma ahyatınzda başarı sağlayabilir, sosyalleşebilirsiniz.