İkizler Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022
18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Güneş ve Merkür'ün Aslan burcu yolculuğu düzeniniz, yaşam alanınız, yaşam planlarınız adına yenilikleri getirebilir. Hedefleriniz için eyleme geçebilirsiniz.
Sürpriz bir şekilde taşınmaya karar verebilirsiniz. Yeni yolculuklara çıkabilir, yeni insanlarla tanışabilir, iletişim ağınızı genişletebilirsiniz. Ortamınızı değiştirebilirsiniz. Zihniniz, düşünceleriniz aktif ve hareketli olacak. Genel sağlığınıza, enfeksiyonlara dikkat edin. Yeni bir imza atabilir, önemli bir projeye başlayabilirsiniz.