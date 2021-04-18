Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

19 - 25 Nisan 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
18 Nisan 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Güneş'in Boğa burcunuza geçişiyle önümüzdeki 1 ay iç döneceğiniz ve inziva dönemi başlıyor.

Hayatınızı sorgulayabilir, daha duygusal olabilirsiniz. Problemleri büyütebilir, endişeli ve takıntılı olabilirsiniz. 12. Evden geçen gezegen dizilimi, sırtınızı döndüğünüz bir alan olduğundan bazı dedikodular ve beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreci farkındalığınızın artmasına yönelik, maneviyat enerjisiyle rahatlatabilirsiniz. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen gösterin. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Uranüs le kavuşumu ailenizle ilgili ve sağlık konularında uyarıyor.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Koç Yeniay’ına girdik, Türkiye ve dünyayı neler bekliyor?
12 Nisan Koç Yeniayı: Mücadele etmek zorundasın ama sonunda sen kazanacaksın!
Bana Ay burcunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim