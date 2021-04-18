İkizler Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Güneş'in Boğa burcunuza geçişiyle önümüzdeki 1 ay iç döneceğiniz ve inziva dönemi başlıyor.

Hayatınızı sorgulayabilir, daha duygusal olabilirsiniz. Problemleri büyütebilir, endişeli ve takıntılı olabilirsiniz. 12. Evden geçen gezegen dizilimi, sırtınızı döndüğünüz bir alan olduğundan bazı dedikodular ve beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreci farkındalığınızın artmasına yönelik, maneviyat enerjisiyle rahatlatabilirsiniz. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza özen gösterin. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün Uranüs le kavuşumu ailenizle ilgili ve sağlık konularında uyarıyor.