İkizler Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün yükselen burcunuzda transiti sizi ön plana çıkartacaktır.

İnzivadan çıkıp kararlarınızı cesaretle alacaksınız. İletişiminiz yoğunlaşırken, gerçekleştirmek istediğiniz planlar adına harekete geçeceksiniz. Tüm yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler gündeme gelebilir. Yeni imza ve anlaşmalar söz konusu olabilir. Önümüzdeki hafta Venüs'ün de İkizler burcuna geçmesiyle fiziksel görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Dolunay etkisi devam ediyor. İşinizde, sağlığınızda, çalışma ortamınızda beklenmedik olaylara dikkat.