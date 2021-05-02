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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün yükselen burcunuzda transiti sizi ön plana çıkartacaktır.

İnzivadan çıkıp kararlarınızı cesaretle alacaksınız. İletişiminiz yoğunlaşırken, gerçekleştirmek istediğiniz planlar adına harekete geçeceksiniz. Tüm yeteneklerinizi sergileyeceksiniz. Yeni başlangıçlar, yeni ilişkiler gündeme gelebilir. Yeni imza ve anlaşmalar söz konusu olabilir. Önümüzdeki hafta Venüs'ün de İkizler burcuna geçmesiyle fiziksel görüntünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Dolunay etkisi devam ediyor. İşinizde, sağlığınızda, çalışma ortamınızda beklenmedik olaylara dikkat.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
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Başak
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