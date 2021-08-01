İkizler Haftalık Burç Yorumu / 2 Ağustos – 8 Ağustos 2021

2 Ağustos – 8 Ağustos 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Mars'ın Başak burcu yolculuğu aile, yuva alanınızı hareketlendirecek.

Evinizle ilgili yenilikler, değişimler, tadilat, tamirat, olayları gündeme getirebilir. Taşınma, yer değiştirme kararları alabilirsiniz. Eşiniz ya da ailenizle ilgili gerginlikleri de ortaya çıkartabilir. Zaman zaman sorumluluklarınızın sizi yorduğuna şahit olabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konular, sağlık sorunları öne çıkabilir. Gelecek planlarınız ticaret girişimlerinizle ilgili alanlarda yarım kalmış konular tamamlanabilir.