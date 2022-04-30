İkizler Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022

2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hafta içinde gerçekleşecek Güneş- Uranüs kavuşumuyla zaman zaman enerjiniz düşebilir, kararlarınızı daha içsel alabilirsiniz. Bağışıklık sisteminize, alerjilere dikkat edin.

Merkür burcunuzda 10 Mayıs'ta başlayacak retro sürecine kadar kariyerle ilgili dikkat çekebilir, sosyal çevreniz hareketlenebilir, yeni iş birlikleri yapabilir, destek alabilir, çevrenizde görünür olabilirsiniz. Bütçenizle ilgili fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Finansal olarak harcamalar artabilir. Mars Balık geçişiyle akıl karışıklıkları yaşanabilir.