İkizler Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay burcunuzda. İlişkilerinizle ilgili bazı tamamlanmalar, krizli durumlar, mücadeleler ortaya çıkabilir.

İçsel olarak farkındalığınız artarken, kimi zaman kendinizi endişeli bir ruh halinde bulabilirsiniz. Alacak, verecek, borç, kredi, banka ödemelerine, ortak kazanımlarınıza, kazançlarınız konusunda gökyüzü temkine davet ediyor. Radikal adımlardan kaçının. Ortaklık, boşanma gibi maddi paylaşımlarınız varsa sürüncemedeki konularınız netleşebilir. Venüs retrosu bugün başlıyor. 30 Ocak'a kadar yeni anlaşmalardan, ortaklıklardan, evlilik kararlarından kaçının. Yarım kalmış işlerinize odaklanın, yavaş kararalar verin. Sağlığınıza, bağışıklığınıza dikkat edin, olası sorunlara karşı şifa bulacaksınız.