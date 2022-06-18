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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022

Merkür burcunuzda seyahat ederken motivasyon artacak, dışa dönük olacaksınız. İsteklerinizi ortaya koymalı, görünür olmalısınız. Kazançlarla ilgili büyüme ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Sosyal olabilir, arkadaşlarınızla organizasyonlar yapabilirsiniz. Beklentilerinize göz atın ve yenilenin. Hedefler belirleyebilir, uzun vadeli planlar yapabilir, seyahat kararı alabilirsiniz. Ticari alanda girişimler hızlanabilir. 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç seyahati önümüzdeki 1 ay boyunca bütçeniz, paranız, ailenizin işi konularını öne çıkartırken, onlardan gelecek desteklerle karşılaşabilirsiniz.

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