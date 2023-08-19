İkizler Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Ticaret, resmi işler, medya, basın yayın konularında yarım kalmış konular varsa tamamlanabilir. Otorite konumundaki bazı kişiler, aile büyükleri ve aile figürleriyle bazı iletişimsel anlaşmazlıklar yaşanabilir. Agresyondan kaçarak karşı tarafa karşı anlayışlı olmalısınız.

Bazı konularda kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Miras, ailevi ortak gelirler konusunda beklediğiniz işleriniz tamamlanabilir. Ev almak, satmak, kiraya vermek için doğru zamanlar değil. Ancak yapmak zorundaysanız kendinizi güvence altına alın, sözleşmenizi iyi okuyun, dalgınlıkla imza atmayın. Güvenmediğiniz kişilerle el sıkışmayın. Merkür retrosunu içsel dünyanızı sorgulamak, genişletmek, ebeveynlerle olan geçmiş sorunlara odaklanmak ve terapiler alarak değerlendirebilirsiniz. Ay sonu geçmişten bir sevgiliyi karşınıza getirebilir, yeni biriyle tanışabilirsiniz. Riskli yatırımlara karşı temkinli olmalısınız. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız bazı tedavilere başlamanız mümkün.