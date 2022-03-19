İkizler Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022
21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyerde yeni girişimler, yeni planlar yapabilir, teklif alabilir, yeni projelere başlayabilirsiniz. İletişim trafiğiniz artacaktır.
Gelecek hayallerinizle ilgili adım atabilirsiniz. Aile, ortak kazançlar, gayrimenkul konularında sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Ani gelişen aşk başlangıçları için bu dönem dikkatli olun, kararlarınızı sağlam alın. Önümüzdeki 1 ay boyunca sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla vakit geçirebilir, yeni çevrelere girebilirsiniz. Tanıştığınız kişilerden fayda görebilirsiniz. Sosyal medya, ticari anlaşmalar, seyahatler gündeme gelebilir.