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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

22-28 Şubat 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
21 Şubat 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Önümüzdeki 1 ay kariyer, meslek hayatınızda gelişmeler ve yeni başlangıçlar adına fırsatları önünüze getirebilir.

İtibarınız ve toplumsal statünüz öne çıkıyor. Yeni iş fırsatları, yeni iş görüşmeleri yapabilir, yeni girişimler adına hazırlık yapabilirsiniz. Yaratıcı enerjilerinizi kullanabilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişime dikkat edin. Dinlemeyi öğrenin. Aileyle ortak konular çözülemeyen konuların çözülmesi ve maddi gündemleriniz varsa bunların sonuçlanması gündeme gelebilir. Ticari, akademik, sosyal konular, medya, teknoloji alanında sürpriz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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