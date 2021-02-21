İkizler Haftalık Burç Yorumu / 22-28 Şubat 2021

Önümüzdeki 1 ay kariyer, meslek hayatınızda gelişmeler ve yeni başlangıçlar adına fırsatları önünüze getirebilir.
İtibarınız ve toplumsal statünüz öne çıkıyor. Yeni iş fırsatları, yeni iş görüşmeleri yapabilir, yeni girişimler adına hazırlık yapabilirsiniz. Yaratıcı enerjilerinizi kullanabilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişime dikkat edin. Dinlemeyi öğrenin. Aileyle ortak konular çözülemeyen konuların çözülmesi ve maddi gündemleriniz varsa bunların sonuçlanması gündeme gelebilir. Ticari, akademik, sosyal konular, medya, teknoloji alanında sürpriz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.