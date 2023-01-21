İkizler Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023
23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mars ve Merkür retrosu ardından fırsatlarla karşılaşabilir, kariyerde önemli başlangıçlara adım atabilirsiniz. Ticari anlaşmalar yapabilir, iş bağlantıları kurabilir, genişletebilir, ortaklığa başlayabilirsiniz.
Ortaklık teklifi gelebilir, yatırım kararı alabilirsiniz. Venüs- Satürn kavuşumu tüm yatırımlarda sizi ciddi kararlar almaya itecektir. Riskli hareketlerden kaçınıp uzun vadeli düşünmelisiniz. Aşk hayatınızda yeni tanışmalar gerçekleşebilir, yeni bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Kova dönemi uzun vadeli birliktelikleri destekleyecektir.