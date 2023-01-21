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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023

23-29 Ocak 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yayınlanma: 07:05 - 21 Ocak 2023 Güncellenme:
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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 23-29 Ocak 2023

Mars ve Merkür retrosu ardından fırsatlarla karşılaşabilir, kariyerde önemli başlangıçlara adım atabilirsiniz. Ticari anlaşmalar yapabilir, iş bağlantıları kurabilir, genişletebilir, ortaklığa başlayabilirsiniz.

Ortaklık teklifi gelebilir, yatırım kararı alabilirsiniz. Venüs- Satürn kavuşumu tüm yatırımlarda sizi ciddi kararlar almaya itecektir. Riskli hareketlerden kaçınıp uzun vadeli düşünmelisiniz. Aşk hayatınızda yeni tanışmalar gerçekleşebilir, yeni bir birlikteliğe başlayabilirsiniz. Kova dönemi uzun vadeli birliktelikleri destekleyecektir.

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