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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

Güneş'in burcunuza, Mars'ın Koç burcuna geçişi idealleriniz adına size şans ve fırsatlar sunarken kazançlarınızda artış, kariyerde destekler getirebilir.

Sosyal çevreniz hareketleniyor, yeni çevrelere girebilirsiniz. İşbirliği, ortaklık teklifleri alabilir. Yükseliş fırsatı yakalayabilirsiniz. Ön planda olacaksınız. Enerjiniz yükseliyor. Fikirlerinizi hayata geçirmek için harekete geçeceksiniz. Hali hazırda 6 Haziran'a kadar burcunuzda retro yapan Merkür, ev değişimi, taşınmak, aileyle ilgili konuları öne çıkartabilir. Eksiklerinizi gözden geçirin.