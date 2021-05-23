İkizler Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması evlilik, sosyal ilişkileriniz, ortaklığınız, birlikteliğiniz dahil her türlü ilişkinize mercek tutacak.

Yaşamınızdaki bazı insanlarla yüzleşmeler yaşarken, kimileriniz birlikteliğinde kimileriniz bazı arkadaşlarla yol ayrımlarına gidebilir. Netleşemeyen ilişkilere gökyüzü müdahale edecektir. Sorunlar ortaya çıkabilir, çözüm yoluna gidilebilir ya da bitişler yaşanabilir. Önümüzdeki 6 ay kariyer konusunda da değişimler yaşayabilirsiniz. Dava, mahkeme, avukatınızla ilgili hukuksal konularda da bazı tamamlanmalar öne çıkabilir. Sizin için artık yenilenme zamanı.