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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Ay tutulması evlilik, sosyal ilişkileriniz, ortaklığınız, birlikteliğiniz dahil her türlü ilişkinize mercek tutacak.

Yaşamınızdaki bazı insanlarla yüzleşmeler yaşarken, kimileriniz birlikteliğinde kimileriniz bazı arkadaşlarla yol ayrımlarına gidebilir. Netleşemeyen ilişkilere gökyüzü müdahale edecektir. Sorunlar ortaya çıkabilir, çözüm yoluna gidilebilir ya da bitişler yaşanabilir. Önümüzdeki 6 ay kariyer konusunda da değişimler yaşayabilirsiniz. Dava, mahkeme, avukatınızla ilgili hukuksal konularda da bazı tamamlanmalar öne çıkabilir. Sizin için artık yenilenme zamanı.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası