İkizler Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022

24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 1,5 yıl inziva dönemi olabilir. Bilinçaltınız aktifleşirken, korku ve takıntılarınız artabilir. İç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz.

Yaşamınızı gözden geçirecek, size iyi gelmeyen kişi ve konuları yaşamanızdan temizlemek isteyeceksiniz. Gizli ilişkiler, gizli düşmanlıklara karşı temkinli olun. İş ortamınızda ve çalışma koşullarınızla ilgili bazı krizler yaşanabilir. Sağlığınıza yıl boyu dikkat etmelisiniz. Kadersel değişimlere karşı bazı konuları akışa bırakmalısınız.