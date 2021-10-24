İkizler Haftalık Burç Yorumu / 25 Ekim – 31 Ekim 2021

25 Ekim – 31 Ekim 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 1 ay boyunca Güneş Akrep transiti iş ve çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, iş ve günlük düzeninizi öne çıkarıyor.

Rutinlerdeki sorumluluklar artarken, beslenme, spor, sağlık konuları gündeminizde yer alacak. İş arıyorsanız yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hedefleriniz ve yapmak istediklerinizle ilgili harekete geçmek, eşinizle, partnerinizle ortak kararlar almak için güzel bir dönem. Yeni ticari girişim, seyahat kararı gündeminizde yer alabilir.