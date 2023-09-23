İkizler Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023
25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
23 Eylül ekinoks döngüsüyle birlikte sosyal çevrenizde, arkadaşlıklarınızda bazı elemeler yapacak, yeni topluluklara dahil olacak, ilişkilerde size iyi gelmeyen kişilerle yollarınızı ayıracaksınız. Gerçekleştirmek istediğiniz planlarınız için harekete geçme zamanı.
Geçtiğimiz 6 aylık dönemde yarım kalmış, başlanamamış işler varsa hız kazanabilir. Yeni insanlarla tanışabilir, sosyal medya, organizasyon, reklam, tanıtım gibi işleriniz varsa hız kazanabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Kariyerde verdiğiniz emeklerinizin karşılığını görebilirsiniz. Vizyonunuzu genişletin ve fikir birliklerine açık olun. Dikkat çekeceksiniz. Teklifler, ödüller alabilirsiniz. Gelirleriniz artabilir, yeni teklifler alabilir, mutsuz olduğunuz bir işten ayrılabilir, yeni hedeflerin peşinden koşabilirsiniz.