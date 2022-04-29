İkizler Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Tutulma hedeflerinizle ilgili yenilikler sunarken, uzun zamandır beklediğiniz konuların meyvesini alabilirsiniz. Finansal alanda ticari etkileşimler yaşanabilir.

Kendinizle baş başa kalıp eksiklerinizi toparlayın, kendinizi gözlemleyin. Bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Ruhsal ve fiziksel sağlığınız ön planda. Zararlı alışkanlıkları bırakmak, psikolojik destek almak, iyileşmek, beslenme sistemini değiştirmek, rutinlerinizi gözden geçirmek gibi sizi iyileştiren ve şifalandıran etkilerle karşılaşabilirsiniz. Sezgilerinizi dinleyin. Maneviyat enerjisi yükseliyor. Aile büyükleriyle ilgi konular gündeminize yerleşecektir.