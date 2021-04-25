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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

26 Nisan – 2 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
25 Nisan 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Akrep dolunayı meslek hayatınız, iş ortamınız, kariyerinize ışık tutacak.

Kariyerinizde belirsiz konular varsa yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Maddi koşullarınız etkilenecektir. İş kaybı, ya da iş ortamınızda arkanızdan dönen bazı dedikodularla karşılaşabilirsiniz. Bu çalışma koşulları ve çalışma arkadaşlarınızın değişimi olarak da karşınıza gelebilir. Anlaşma ve sözleşmelerinizde bazı beklenmedik krizler yaşanabilir. Günlük düzeninizi değiştirme kararı alabilir, spor, beslenme sisteminde değişimler kararları alabilirsiniz. Sağlığınızda beklenmedik durumlara dikkat edin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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