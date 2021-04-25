İkizler Haftalık Burç Yorumu / 26 Nisan – 2 Mayıs 2021

Akrep dolunayı meslek hayatınız, iş ortamınız, kariyerinize ışık tutacak.

Kariyerinizde belirsiz konular varsa yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz. Maddi koşullarınız etkilenecektir. İş kaybı, ya da iş ortamınızda arkanızdan dönen bazı dedikodularla karşılaşabilirsiniz. Bu çalışma koşulları ve çalışma arkadaşlarınızın değişimi olarak da karşınıza gelebilir. Anlaşma ve sözleşmelerinizde bazı beklenmedik krizler yaşanabilir. Günlük düzeninizi değiştirme kararı alabilir, spor, beslenme sisteminde değişimler kararları alabilirsiniz. Sağlığınızda beklenmedik durumlara dikkat edin.