İkizler Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Jüpiter toplumsal statünüz, kariyerinizle ilgili önemli kararlar, yapmak istediklerinize dair yeni planları hayata geçirmeniz için destek sunacak.

Ev, aile, yuva ve kariyeriniz arasındaki konularda sizi gerçekte neyin mutlu ettiğine sorgulayabilirsiniz. İş değiştirmek, pozisyon değişimleri, konum değişimleri ve terfiler öne çıkabilir. Kurumsal yeni projelere dahil olabilir, başarılı somut adımlar atabilirsiniz. Üstleriniz, ya da hayatınızdaki otorite figürleri tarafından destekleneceksiniz. İlişkiler alanında, evlilik, ortaklık değişimleri, yeni başlangıçlar ya da evlilik kararı alabilirsiniz.