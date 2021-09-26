İkizler Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosu aşk, ilişkiler, flörtler alanında 18 Ekim'e kadar iletişim sorunlarını, geçmiş aşkların karşınıza gelmesini gündeme getirebilir.

Eski sevgililerle karşılaşabilir, haber alabilirsiniz. Geçmişten gelen kimseye retro zamanı şans vermeyin. Birlikteliğiniz varsa sınanacaktır, temeli sağlam değilse bitebilir. Yanlış anlaşılmalar, geçmişteki konular ve sorunlar gündeme gelebilir. Çocuklarınızla iletişim sıkıntıları yaşanabilir. Birlikteliğiniz yoksa yeni bir ilişkiye bu dönem başlamayın. Riskli yatırımlarda bulunmayın. Artistik yetenekler ve yaratıcılık adına güzel bir zaman.