İkizler Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yengeç yeniayı, Merkür'ün ve Venüs'ün burcunuzda hareketiyle birlikte yaşamınıza hız getirebilir. Para konularında yeni kaynaklar bulmak, yeni iş görüşmeleri, iş başvuruları, işinizle ilgili yeni planlar meydana gelebilir.
Harcamalarınız bu dönem artabilir. Ticari konularda yeni anlaşmalar, gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Riskli adımlardan uzak durarak finansal konularda kontrolsüz davranışlardan kaçının. Kimileri için ev satmak, kiralamak, kendi işinizi kurmak gibi yenilikler gündeme gelebilir.