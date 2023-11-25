İkizler Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin dolunayınız. Özellikle 4 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa çok daha güçlü etkiler alacaksınız. Duygusal ilişkilerle ilgili bazı beklenmedik krizler yaşanabilir. İlişkilerinizde daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Elinizi taşın altına koyma zamanı.

Geçmiş konular yüzeye çıkabilir, sorunları çözmeniz gerekebilir. Eş ya da partnerin hayatında bazı dinamikler değişebilir. Kariyerde ve aile hayatınızdaki sorumluluklar artabilir. Evlilik, boşanma, hukuksal konular, bir ortaklığın bitimi ya da bir ortaklığa adım atmanız söz konusu olabilir. Yeni bir fırsatla karşılaşabilir, bu fırsat için fazlasıyla çabalamanız gerekebilir. Planlı ve programlı olmalısınız. Hayal dünyasında değil mantıkla davranmalısınız. Yer değiştirebilir, taşınabilirsiniz.