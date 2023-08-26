İkizler Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay tepe noktasında gerçekleşirken, kariyer ve aile arasındaki dengenin kurulması, iki tarafa ait sorumlulukların artışı gündeme gelebilir. Görev, pozisyon değişebilir, bir işten ayrılabilir, yeni iş arayışlarında olabilirsiniz.

Yönetici gezegeniniz Merkür retroya başladı. Geçmişte yapmış olduğunuz başvurulardan gelen teklifleri daha rahat değerlendirin, illa başlamak olduğunuz bir iş başlangıcı için şartları doğru ve akıllıca değerlendirin. Enerjiniz bazen düşebilir. Önemli konularda belirsizlikler yaşanabilir. Ebeveynlerle yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Üstleriniz, müdürünüz, hayatınızdaki baba gibi önemli otorite figürleriyle ilgili sorumluluklar ve beklentiler artabilir. Zaman zaman kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz.