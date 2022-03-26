İkizler Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022
28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Sosyal ilişkileriniz hareketleniyor. Ay boyu değişim içerisindesiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirebilir, yeni kişilerle tanışabilir, tanıştığınız kişilerden yardım, destek, fayda görebilirsiniz.
Yeteneklerinizi ortaya koyabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Ekip çalışmaları, projeler, organizasyon, dernek, toplumsal fikirler, sunum, eğitimler, gruplarla ilgili faaliyetler öne çıkabilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Kimileriniz için sosyal medya projeleri, yeni ticari anlaşmalar öne çıkabilir.