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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

29 Mart - 4 Nisan 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Mart 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Dolunay 5.evinize ışık tutuyor. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar, yeni tanışmalarla karşılaşabilirsiniz.

Süregelen ilişkilerde ise bir takım önemli kararlar alınabilir. Bu kimileri için problemleri çözmek, sonuca bağlamak şeklinde ortaya çıkarken, kimileri için ayrılık gündemlerini meydana getirebilir. Hedeflerinizde, büyük beklentileriniz adına gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Kararlarınızda sağlam bir duruş sergilerseniz başarı sizinle. Çocuklarınızın hayatındaki belirsiz konular çözüme giderken, yeni arkadaş çevreleri, sosyal çevrenizden gelen yardımlarla da karşılaşabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

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Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
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Terazi
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