İkizler Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022
30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Sizin Yeniayınız. Yeni kararlar, fırsatlar, yeni adımlar atabilirsiniz. Sosyalleşeceksiniz. Yeni teklifler alabilir, yeni gruplar, arkadaşlar, kalabalıklar, dernekler, ekip faaliyetlerinde öne çıkabilirsiniz.
Yaratıcı fikirlerinizi paylaşabilir, gelişebilirsiniz. Fiziksel görünümünüzde değişimler yapabilirsiniz. Hayatınızda yeniye yer açın. Kendinizi ortaya koyabilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz ancak Merkür retrosunu unutmayalım, kati kararlarınızı 6 Haziran sonrasına bırakın. Yaşamınızda bir sonraki idealleriniz için hazırlıklar yapın.