İkizler Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023
30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Venüs Balık yolculuğu 20 Şubat'a kadar beklettiğiniz işlere, duraksayan konulara hız katacak. İmza, kontrat gibi konular hareketlenebilir.
Yeni girişimlerde bulunabilir, kariyerde yenilikler yapabilir, uzun zamandır dile getiremediğiniz zam, görev değişimi arzunuzu somutlaştırabilirsiniz. Patron, müdür gibi üstlerinizden yardım görebileceğiniz bir dönem. Kalbi boş olanlar için yeni tanışmalar, yeni ilişki başlangıçları gündeme gelebilir. Davet edildiğiniz her ortama katılın. Sosyalleşeceksiniz. Kredi çekmek isteyebilirsiniz.