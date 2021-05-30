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İkizler Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

İkizler Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
30 Mayıs 2021
İkizler Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Yönetici gezegeniniz Merkür'ün retro hareketi gerek bireysel alanınız gerek tüm ilişkilerinizde dikkate davet ediyor.

İletişimde olduğunuz her kişi adına temkinli olmalısınız. Yanlış anlaşılmalar, alınganlıklar, kimi zaman fevri çıkışlarla ilişki dinamiklerinde sorunlar yaşanabilir. Yazılı, sözlü bilgilendirmede zorluklar çıkabilir. Mesleki konularda yeni anlaşma, imzalardan kaçının, yeni ilişki başlangıçlarına karşı temkinli yaklaşın. 24 Haziran' a kadar keskin kararlardan kaçının. Geçmiş ilişkilerden geri dönüşler ya da karşılaşmalar söz konusu olabilir. Kronik sağlık sorunlarına dikkat!

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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