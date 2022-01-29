İkizler Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022
31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yabancılar, yurtdışı, akademik ve eğitim konuları önümüzdeki 15 gün ön planda olacak. Yeni bir eğitime başlayabilir, doktora başvurusu, lisans başlangıcı gibi konular ön plana çıkabilir.
Yeni çevrelere girebilir, yolculuklara çıkabilir, ufkunuzu genişletebilirsiniz. Mesleki konular, ortaklı finansal konularda kısıtlanmalar yaşanırken, yeniden toparlama yoluna gideceksiniz. Yasal süreçlerde bazı yavaşlama, başvuruların gecikmesi, yurtdışı konularında bazı aksaklıklar gündeme gelebilir.