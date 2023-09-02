İkizler Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023

4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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15 Eylül'e kadar devam eden etkilerle kariyerden evliliğe; birlikteliğinizden toplum önündeki duruşunuza kadar yaşamınızın köşe taşları mercek altında. Ebeveynlerinizle ilgili gündemler, geçmişten gelen problemlerin çözümü, işinizle ilgili sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir.

Satürn sizi çabaya davet ediyor. İşten ayrılabilir, çalışmıyorsanız yeni iş arayışına girebilir, kendi işinizi kurmanın formüllerini arayabilir, fikir birlikleri yapabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili baskılanma yaşanabilir. Anne baba olmaya karar verebilir, çocuk sahibi olabilirsiniz. Venüs retrosu yakın çevreyle yaşanan sorunları düzeltebilir, Jüpiter retrosuyla yurtdışı konuları, uzaklara seyahatler, yurtdışı işleri gözden geçirilebilir, netleşebilir. Bazı konularda yavaşlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Hızlı hareket etmeyin, gereksiz çıkışlardan kaçının.