İkizler Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021

4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

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6 Ekim Yeniayı flörtler, partner, aşk ilişkilerine vurgu yaparken bazı anlaşmazlıkları ve krizleri meydana getirebilir.

Kendinizi psikolojik olarak takıntılı ve endişeli hissedebilirsiniz. Çocukları olanlar için onların hayatıyla ilgili gelişmeler, düzenleri, eğitimleriyle ilgili paylaşımlar öne çıkabilir. Yalnızsanız yeni flörtler, tanışmalar söz konusu olabilir. Merkür retrosu devam ederken para ve yatırım konularında gereksiz ve ani yapılacak yatırım kararlarından kaçınmak gerekiyor. Yurtdışı bağlantılı konular varsa fırsatlar söz konusu olabilir.