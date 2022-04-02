İkizler Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022
4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay etkisi sosyal çevrenizle bağlantılı yeni teklifler, yeni fikirler, yeni görüşmeler, ekip çalışmaları gibi gündemleri getirebilir. Hedeflerinizle ilgili harekete geçmeli, inisiyatif almalısınız.
Emek gösterdiğiniz taktirde gökyüzü size hediyesini verecektir. Otorite figürlerinden destek görebilir, görev ve pozisyon değişimleri yaşayabilirsiniz. Kariyerde görünür olacaksınız. Yeni bir iş arıyorsanız mülakat ve başvurular yapabilirsiniz. Eğitim, sosyal medya, iletişim, yurtdışı, seyahat, vize, evrak, bürokratik işler öne çıkabilir. Toplumsal statünüzde yenilenme etkileri görünür olacak.